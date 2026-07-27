На фабрике в Егорьевске будут выпускать до 10,5 тыс. тонн сладостей в год
Кондитерскую фабрику строит в Егорьевске компания «Победа». Там планируют производить в год до десяти с половиной тысяч тонн продукции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Участок компания получила по льготной программе «Земля за 1 рубль». Общий объём инвестиций в проект оценивается в два миллиарда рублей.
«В настоящее время готовность объекта составляет 29%. На площадке возводят фундаменты, монтируют металлические фермы и железобетонные колонны. Строительство планируют завершить во втором квартале 2027 года», — говорится в сообщении.На новой фабрике будут делать батончики, вафельные конфеты, изделия из мягкой карамели и нуги с орехами и другими добавками.