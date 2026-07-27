На фабрике в Егорьевске будут выпускать до 10,5 тыс. тонн сладостей в год

27 июля 2026, 16:31

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Кондитерскую фабрику строит в Егорьевске компания «Победа». Там планируют производить в год до десяти с половиной тысяч тонн продукции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Участок компания получила по льготной программе «Земля за 1 рубль». Общий объём инвестиций в проект оценивается в два миллиарда рублей.





«В настоящее время готовность объекта составляет 29%. На площадке возводят фундаменты, монтируют металлические фермы и железобетонные колонны. Строительство планируют завершить во втором квартале 2027 года», — говорится в сообщении.