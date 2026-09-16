На фасаде люберецкой школы открыли мемориальную доску конструктору Гаю Северину

16 сентября 2026, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах проходят мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения академика, Героя социалистического труда Гая Северина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В посёлке Мирный на фасаде школы №51, которая носит имя учёного, открыли мемориальную доску. В мероприятии участвовал глава муниципалитета Владимир Волков.

«Жизнь Гая Северина – ярчайший пример служения Родине, науке и прогрессу. Открытие этой мемориальной доски – не просто дань памяти, а наш ориентир, напоминание каждому из нас о том, что великие дела начинаются с веры в своё дело, с преданности профессии и любви к Родине», – отметил Волков.