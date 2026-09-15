В Люберцах за последние три года благоустроили 20 парков и скверов

15 сентября 2026, 18:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков и члены общественных советов парков обсудили благоустройство зон отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





За три года в муниципалитете благоустроили 20 парков и скверов. Работы проводили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Создание комфортной городской среды продолжается. Так, недавно после масштабной реконструкции открылся обновлённый Летний парк. Для жителей запустили движение по пешеходному Телешовскому мосту через реку Македонку. Идут работы над второй очередью лесопарка «Лесная опушка» и благоустройство Центрального парка.

«Люберцы год от года становятся зеленее и всё увереннее претендуют на звание главной парковой столицы Подмосковья. Благодарю членов общественных советов парков за вовлечённость и неравнодушие. Ваши советы и замечания, в том числе по содержанию объектов, помогают нам делать наши парки ещё уютнее и краше», – отметил Волков.