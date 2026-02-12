В Химках предотвратили взрыв трансформаторной будки
Трансформаторная будка загорелась в селе Лунево городского округа Химки. Пожар мог привести к мощному взрыву, но благодаря оперативным действиям пожарных этой угрозы удалось избежать, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
О возгорании в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы.
«Прибывшие пожарные обнаружили, что горит трансформаторная будка размером два с половиной на три метра. Объём масла в трансформаторе составлял 600 литров, а напряжение в сети — тысячу вольт. Это грозило взрывом и масштабным пожаром. Оборудование обесточили и приступили к тушению. В результате возгорание удалось ликвидировать на ранней стадии», — говорится в сообщении.Из-за пожара без света остались 40 домов, в которых живут около 350 человек. Сейчас специалисты компании «Россети Московский регион» работают над восстановлением электроснабжения.