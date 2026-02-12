В Подмосковье за месяц очистили от сосулек более 9 тысяч крыш

12 февраля 2026, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше девяти тысяч крыш очистили от сосулек коммунальные службы Московской области в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Адресный список домов формировался по запросам жителей, а также по результатам регулярных обходов территорий.





«В приоритете коммунальщиков дома, прилегающим к тротуарам, улицам и дорожкам с высокой проходимостью и ведущим к социально значимым объектам», — говорится в сообщении.