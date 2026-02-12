В Подмосковье за месяц очистили от сосулек более 9 тысяч крыш
Свыше девяти тысяч крыш очистили от сосулек коммунальные службы Московской области в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Адресный список домов формировался по запросам жителей, а также по результатам регулярных обходов территорий.
«В приоритете коммунальщиков дома, прилегающим к тротуарам, улицам и дорожкам с высокой проходимостью и ведущим к социально значимым объектам», — говорится в сообщении.Уборка сосулек и наледи с крыш проводится ежедневно. Подать заявку на уборку кровли жители Подмосковья могут в свою управляющую компанию, а если она не реагирует, то в территориальный отдел министерства.