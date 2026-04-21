На федеральных трассах Подмосковья приступили к весеннему благоустройству
К работам по приведению в порядок федеральных трасс приступили в Московской области после зимы сотрудники ФКУ «Центравтомагистраль». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на учреждение.
В программу благоустройства входит очистка уличных фонарей, светофоров, дорожных указателей, шумозащитных экранов и ограждений, а также остановок общественного транспорта и зон отдыха, ливневой системы и придорожных полос.
«Параллельно проводится локальный ремонт повреждённого дорожного полотна. В настоящее время специалисты уже восстановили участки общей площадью 50 тысяч квадратных метров. На это ушло более шести тысяч тонн асфальтобетона», — говорится в сообщении.В ближайшее время на федеральных трассах региона начнут восстанавливать дорожную разметку.