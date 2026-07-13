На ферме Олега Сироты состоялся спортивно-гастрономический забег «Сырный Трейл»

13 июля 2026, 20:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На территории сыроварни Олега Сироты в муниципальном округе Истра провели юбилейный, пятый, спортивно-гастрономический забег «Сырный Трейл». Мероприятие проходило при поддержке Минсельхозпрода, Министерства культуры и туризма Московской области, администрации округа и партнёров.





Формат трейлраннинга на ферме объединил спорт, гастрономию и семейный отдых. Участникам предлагали преодолеть дистанции от детских стартов до забегов на 15 и 25 километров. В программу также вошли карнавальный старт «Народы мира», забег в лаптях, семейная эстафета, ярмарка фермерской продукции и парад коров. Особой частью программы стал ночной забег на 10 километров.



Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Принял участие в ночном забеге, поддерживаю такие инициативы. Наши фермерские хозяйства сегодня выступают не только как производственные площадки, но и как пространства для спортивных и туристических мероприятий. Такие события помогают развивать сельские территории, повышают их привлекательность для жителей и гостей региона», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин.