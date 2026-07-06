В Серебряных Прудах строят животноводческий комплекс на 3000 фуражных коров

06 июля 2026, 22:24

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Делегация Минсельхозпрода Московской области во главе с министром Виталием Мосиным провела рабочую встречу с сельхозтоваропроизводителями в Серебряных Прудах. Участники обсудили актуальные вопросы отрасли, сообщили в пресс-службе ведомства.





В совещании участвовал и временно исполняющий полномочия главы округа Павел Четвёркин. Особое внимание уделили государственной поддержке молочного животноводства и растениеводства.



Продолжением рабочей поездки стал выезд на площадку предприятия «СП «Нива», где строят современный животноводческий комплекс на 3000 фуражных коров. Объём инвестиций в проект составит три миллиарда рублей. После выхода на проектную мощность комплекс будет производить не менее 32 000 тонн молока в год.

«Серебряные Пруды остаются одним из ключевых аграрных округов Подмосковья. Здесь работают эффективные предприятия, которые показывают стабильные результаты и инвестируют в развитие, в том числе по приоритетным для региона направлениям. Сегодня мы осмотрели будущие объекты инфраструктуры нового комплекса. Проект закладывается как современный и технологичный», – отметил Мосин.