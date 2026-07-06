В Серебряных Прудах строят животноводческий комплекс на 3000 фуражных коров
Делегация Минсельхозпрода Московской области во главе с министром Виталием Мосиным провела рабочую встречу с сельхозтоваропроизводителями в Серебряных Прудах. Участники обсудили актуальные вопросы отрасли, сообщили в пресс-службе ведомства.
В совещании участвовал и временно исполняющий полномочия главы округа Павел Четвёркин. Особое внимание уделили государственной поддержке молочного животноводства и растениеводства.
Продолжением рабочей поездки стал выезд на площадку предприятия «СП «Нива», где строят современный животноводческий комплекс на 3000 фуражных коров. Объём инвестиций в проект составит три миллиарда рублей. После выхода на проектную мощность комплекс будет производить не менее 32 000 тонн молока в год.
«Серебряные Пруды остаются одним из ключевых аграрных округов Подмосковья. Здесь работают эффективные предприятия, которые показывают стабильные результаты и инвестируют в развитие, в том числе по приоритетным для региона направлениям. Сегодня мы осмотрели будущие объекты инфраструктуры нового комплекса. Проект закладывается как современный и технологичный», – отметил Мосин.
В Минсельхозе Московской области сообщили, что предприятие «СП «Нива» входит в структуру агрохолдинга «ОСП агро» и специализируется на молочном животноводстве, племенной работе с крупным рогатым скотом, а также выращивании зерновых и кормовых культур.