В Подмосковье на зиму уже заготовили 277 000 тонн кормов

07 июля 2026, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области на предстоящую зиму уже заготовили более 277 000 тонн кормов для сельскохозяйственных животных. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.





Работы проводят в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах.

«Сейчас в регионе скосили более 27 800 гектаров кормовых угодий. Заготовили свыше 273 600 тонн грубых кормов. Это сено и сенаж, составляющие основу рациона сельскохозяйственных животных. Параллельно формируется запас сочных кормов, включая силос. Они отличаются более высоким содержанием влаги. Сейчас их в запасе – более 3500 тонн», – отметили в министерстве.