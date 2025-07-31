На стартующий в Истре гастрономический фестиваль соберутся более 300 фермеров
В деревне Дубровское муниципального округа Истра 1 августа стартует большой гастрономический фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Фестиваль соберёт свыше 300 фермеров из чем 50 регионов России. Гостей ждут сыры, молочные продукты, мясные деликатесы, рыба, грибы, ягоды и многое другое. Свои товары представят также мастера народных промыслов и около 20 виноделен. Для маленьких посетителей подготовили батутный городок, активные игры, конкурсы и мастер-классы. Кроме того, дети смогут увидеть на мини-ферме коров, коз, овец, кур и фазанов», – говорится в сообщении.В заключительный день фестиваля, 3 августа, состоится «Сырный чемпионат России 2025». Участники поборются за звание лучшего сыродела, пройдя строгую оценку своих продуктов. В состав жюри войдут специалисты из России и зарубежных стран.
Вход на фестиваль будет свободным.