Подмосковье в первом полугодии нарастило экспорт мяса птицы почти на 43%

31 июля 2025, 22:49

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Аграрии Московской области увеличивают поставки мясной продукции за рубеж. За полгода экспорт мяса птицы вырос в стоимостном выражении почти на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.







«Общий объём отгрузок мяса птицы за рубеж составил около 76 тыс. тонн. Основная доля поставок – 45% – пришлась на Китай, куда экспортировали 25,3 тыс. тонн продукции. Объём отгрузок в Саудовскую Аравию превысил 10,5 тыс. тонн, то есть 21%. Крупнейшие экспортёры мясной продукции в регионе – «Мираторг» и «Черкизово», – отметили в министерстве.