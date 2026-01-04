На ферме под Орехово-Зуевым проведут фестиваль русской кухни
Фестиваль русской кухни планируют провести на ферме «ЯнинЪ» в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время стартовала подготовка к мероприятию. О дате его проведения объявят позже.
Уже сейчас ферма привлекает туристов: туда приезжают на Масленицу и на фестиваль «СемьЯнинЪ». А в прошлом году на ферме впервые организовали праздник «Танцующие коровы», когда животных первый раз в году выводили на пастбище после зимы.«История фермы «ЯнинЪ» началась с производства в деревне Давыдово, которое организовал глава семьи Александр Янин. Два года назад запустили там сыроварню и производят твёрдые и мягкие сыры, а также открыли магазин», — говорится в сообщении.