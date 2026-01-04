В Одинцове проведут экскурсионный поход «Тайны зимнего леса»

04 января 2026, 14:38

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Познавательную экскурсию «Тайны зимнего леса» проведут в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в понедельник, 5 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Протяжённость маршрута составит четыре с половиной километра, проводниками будут сотрудники Краеведческого общества.





«Участники экскурсии осмотрят русло реки Стромынки, родник и другие природные и археологические памятники, включая славянские курганные некрополи XI-XIII веков и остатки землянок XVIII-XIX веков», — говорится в сообщении.