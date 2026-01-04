В Одинцове проведут экскурсионный поход «Тайны зимнего леса»
Познавательную экскурсию «Тайны зимнего леса» проведут в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в понедельник, 5 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Протяжённость маршрута составит четыре с половиной километра, проводниками будут сотрудники Краеведческого общества.
«Участники экскурсии осмотрят русло реки Стромынки, родник и другие природные и археологические памятники, включая славянские курганные некрополи XI-XIII веков и остатки землянок XVIII-XIX веков», — говорится в сообщении.Экскурсия стартует в 16:00 от входной арки Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию. Для детей обязательно сопровождение взрослых. Всем нужно будет тепло одеться, с собой рекомендуется взять палки для ходьбы и фонари.