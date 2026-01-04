Достижения.рф

В Черноголовке проведут Кубок ветеранов хоккея на призы главы округа

Хоккейный турнир среди ветеранов за Кубок главы городского округа состоится в Черноголовке в понедельник, 5 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округе.



Участникам турнира станут спортсмены в возрасте 45+. Площадкой станет хоккейный комплекс наукограда.

«На соревновании встретятся хоккейные команды «Атлант» из Орехово-Зуева, «Литвиново» из одноименного посёлка, «Рекорд» из города Александров и «Импульс» из Черноголовки», — говорится в сообщении.
Турнир начнётся в 10 утра. На открытии выступит глава округа Роман Хожаинов. Вход для зрителей свободный.

Адрес хоккейного комплекса: Черноголовка, бульвар Архитектора Толмачева, дом №3.

Ранее сообщалось, что в Подольске проходит хоккейный «Турнир героев» для детей с особенностями интеллектуального развития.
Лев Каштанов

