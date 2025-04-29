На фестиваль «Город танцует в парках» подали около 1,7 тыс. заявок

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Приём заявок на подмосковный фестиваль «Город танцует в парках» завершён. Всего на него подано порядка 1,7 тыс. заявок из 34 регионов России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Среди желающих выступить на фестивале – танцоры из Приморья, Марий Эл, Крыма, Архангельской, Томской, Белгородской, Калининградской, Ивановской областей и других регионов. Результаты всероссийского отбора на концерт-открытие опубликованы на сайте. Подмосковные участники узнают итоговый список соревновательного этапа 10 мая», – уточнили в пресс-службе.Как напомнили в министерстве, в этом году старт фестивалю даст большой федеральный концерт с участием танцоров со всей страны. Он пройдёт 17 мая в Центральном городском парке Королёве.
За звание лучшего коллектива и солиста области участники поборются с 18 мая по 28 июня. В сентябре состоится гала-концерт, где выступят финалисты. Победители войдут в команду худрука фестиваля Егора Дружинина «КЕД».
Кроме того, участники получат шанс выступить на фестивале современного русского танца «Проба №» хореографа, театрального режиссёра Александра Могилёва или пройти профессиональную стажировку в танцевальной студии хореографа и режиссёра Владимира Варнавы.
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Лора Луганская