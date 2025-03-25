Начался прием заявок на соискание Премии Русского географического общества

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Стартовал прием заявок на соискание Премии Русского географического общества. Награда присуждается за выдающиеся достижения в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и культурного наследия России, а также за поддержку популяризаторов науки и образования, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Жюри оценит проекты по изучению, восстановлению и сохранению окружающей среды и биологического разнообразия, а также рационального использования природных ресурсов. Мы приглашаем к участию всех, кому дорога подмосковная природа, кто хочет внести реальный вклад в ее сбережение и оздоровление», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
По информации оргкомитета, подать заявку на соискание Премии могут физические лица и организации из любых стран мира, если их проекты связаны с Россией. Заявочный и технический этапы отбора пройдут до 14 мая, после чего экспертная комиссия займётся оценкой заявок. Жюри определит победителей с 4 июля по 4 августа, а церемония награждения победителей запланирована на октябрь.
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