На фестиваль в Серпухове приедут участники из 150 фермерских хозяйств
В Серпухове 24-26 июля состоится большой летний фермерский фестиваль «Мамы Ольги». На него ждут представителей 150 фермерских хозяйств, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Событие объединит любовь к здоровому образу жизни, уважение к труду фермеров и ценность семейных традиций.
«Здесь натуральные продукты встретятся со спортом, творчеством и народными обычаями. А каждый гость почувствует атмосферу летнего праздника. На пляже у смотровой площадки соберутся 150 фермерских хозяйств из 25 регионов России. Гости смогут не только купить свежие и качественные продукты, но и поговорить с производителями, узнать об их работе и о традициях разных уголков страны», – рассказали в ведомстве.
Для посетителей пройдут мастер-классы, будут работать зона здорового питания и кемпинг-зона для тех, кто захочет остаться на фестивале с палатками.
Узнать подробнее о расписании и площадках фестиваля можно на сайте. Вход будет свободным.