В Зарайском кремле проведут традиционный арт-выходной «Праздник изразца»

22 июля 2026, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Коломенско-Зарайском государственном музее-заповеднике 1 августа пройдёт традиционный фестиваль «Праздник изразца». Он объединит современных художников и любителей искусства, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Гостей ждёт показ мод от московских художников-модельеров. При этом моделями станут сами гости.

«В здании Присутственных мест для свободного посещения будет открыта выставка «Искусство в поиске. Взгляд в прошлое». А на территории Зарайского кремля под открытым небом пройдёт выставка современной авторской керамики, стекла и дерева «Открытый периметр». Свои произведения покажут художники Абрамцева, Гжели, Москвы, Рязани и Скопина», – рассказали в министерстве.