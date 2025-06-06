На Международном фестивале Чайковского в Клину ждут рекордное число гостей

06 июня 2025, 23:02

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Международный фестиваль искусств П. Чайковского в этом году пройдёт в Клину с 27 июня по 6 июля в 11-ый раз. Об особенностях его проведения рассказали организаторы на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».







«Уникальность фестиваля в том, что он сочетает серьёзную музыку, балет и другие классические жанры искусства, но при этом востребован и проходит в формате опен-эйр. Такие примеров у нас в стране очень мало», – сказала замдиректора департамента Министерства культуры России Эдита Исаакян.

«В Подмосковном событийном календаре много летних фестивалей и концертов. Но флагманским мероприятием, визитной карточкой культурной жизни региона является Международный фестиваль Чайковского в Клину», – отметил замминистра культуры Московской области Павел Родин.

«Ко мне обратились уже три крупных туристических компании. Они формируют турпакет для гостей, готовых приехать в Клин на все дни фестиваля. Это невероятно приятно. В этом году ждём рекордное число посетителей», – отметил Гринченко.