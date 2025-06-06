На Международном фестивале Чайковского в Клину ждут рекордное число гостей
Международный фестиваль искусств П. Чайковского в этом году пройдёт в Клину с 27 июня по 6 июля в 11-ый раз. Об особенностях его проведения рассказали организаторы на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
«Уникальность фестиваля в том, что он сочетает серьёзную музыку, балет и другие классические жанры искусства, но при этом востребован и проходит в формате опен-эйр. Такие примеров у нас в стране очень мало», – сказала замдиректора департамента Министерства культуры России Эдита Исаакян.
«В Подмосковном событийном календаре много летних фестивалей и концертов. Но флагманским мероприятием, визитной карточкой культурной жизни региона является Международный фестиваль Чайковского в Клину», – отметил замминистра культуры Московской области Павел Родин.А директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко рассказал, что билеты на фестиваль пользуются ажиотажным спросом, причём не только у туристов.
«Ко мне обратились уже три крупных туристических компании. Они формируют турпакет для гостей, готовых приехать в Клин на все дни фестиваля. Это невероятно приятно. В этом году ждём рекордное число посетителей», – отметил Гринченко.По его словам, ежегодно на фестиваль приезжают порядка 15 тыс. туристов. Еще 25 тыс. гостей бывает на «Ночи Чайковского» в Демьянове. В этом году число посадочных мест для гостей фестиваля на большой поляне у дома композитора увеличено до 1,6 тыс.