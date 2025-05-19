Стартовала продажа билетов на Международный фестиваль искусств Чайковского

Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО
Организаторы XI Международного фестиваля искусств Петра Чайковского начали продажу билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль будет проходить с 27 июня по 6 июля в Государственном мемориальном музее-заповеднике композитора в Клину. Билеты можно приобрести на сайте и в кассах музея.
На фестивале запланировано шесть больших концертов разных жанров на Большой поляне и в Сестрорецком парке Клина. Кроме того, в программе – Международная музыкальная академия для одарённых детей, Школа молодых журналистов, камерный вечер в Мемориальной гостиной, концерт стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета, а также традиционный концерт проекта «Ночь Чайковского» в усадьбе Демьяново. Там исполнят оперу Чайковского «Иоланта» в авторской версии Башмета.
Среди участников фестиваля этого года – выдающиеся исполнители и коллективы Борис Березовский, Симона Кермес, Евгений Миронов, Мария Смольникова, Денис Родькин, Игорь Костолевский, театр «Геликон-опера» и многие другие.
Программу фестиваля можно найти на сайте министерства.
Читайте также:
В Подмосковье завершили приём заявок на конкурс «Весна Победы»
В Доме-музее Вячеслава Тихонова открылся театральный фестиваль «Летние звёзды»
В Павловском Посаде прошла премьера спектакля детской студии «СказкаГрад»
«За более чем 10 лет фестиваль стал одним из главных летних культурных событий России и визитной карточкой Подмосковья. Он проходит под художественным руководством Героя Труда России, народного артиста СССР Юрия Башмета. В этом году фестиваль по традиции объединит искусство, музыку и театр. Одна из особенностей фестиваля – концерты на открытом воздухе. Они проходят на открытой площадке Большой поляны Музея-заповедника», – отметили в ведомстве.Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО
На фестивале запланировано шесть больших концертов разных жанров на Большой поляне и в Сестрорецком парке Клина. Кроме того, в программе – Международная музыкальная академия для одарённых детей, Школа молодых журналистов, камерный вечер в Мемориальной гостиной, концерт стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета, а также традиционный концерт проекта «Ночь Чайковского» в усадьбе Демьяново. Там исполнят оперу Чайковского «Иоланта» в авторской версии Башмета.
Среди участников фестиваля этого года – выдающиеся исполнители и коллективы Борис Березовский, Симона Кермес, Евгений Миронов, Мария Смольникова, Денис Родькин, Игорь Костолевский, театр «Геликон-опера» и многие другие.
Программу фестиваля можно найти на сайте министерства.
Читайте также:
В Подмосковье завершили приём заявок на конкурс «Весна Победы»
В Доме-музее Вячеслава Тихонова открылся театральный фестиваль «Летние звёзды»
В Павловском Посаде прошла премьера спектакля детской студии «СказкаГрад»
Лора Луганская