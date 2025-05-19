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Стартовала продажа билетов на Международный фестиваль искусств Чайковского

Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО

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Организаторы XI Международного фестиваля искусств Петра Чайковского начали продажу билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль будет проходить с 27 июня по 6 июля в Государственном мемориальном музее-заповеднике композитора в Клину. Билеты можно приобрести на сайте и в кассах музея.
«За более чем 10 лет фестиваль стал одним из главных летних культурных событий России и визитной карточкой Подмосковья. Он проходит под художественным руководством Героя Труда России, народного артиста СССР Юрия Башмета. В этом году фестиваль по традиции объединит искусство, музыку и театр. Одна из особенностей фестиваля – концерты на открытом воздухе. Они проходят на открытой площадке Большой поляны Музея-заповедника», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-службе Министерства культуры и туризма МО

На фестивале запланировано шесть больших концертов разных жанров на Большой поляне и в Сестрорецком парке Клина. Кроме того, в программе – Международная музыкальная академия для одарённых детей, Школа молодых журналистов, камерный вечер в Мемориальной гостиной, концерт стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета, а также традиционный концерт проекта «Ночь Чайковского» в усадьбе Демьяново. Там исполнят оперу Чайковского «Иоланта» в авторской версии Башмета.

Среди участников фестиваля этого года – выдающиеся исполнители и коллективы Борис Березовский, Симона Кермес, Евгений Миронов, Мария Смольникова, Денис Родькин, Игорь Костолевский, театр «Геликон-опера» и многие другие.

Программу фестиваля можно найти на сайте министерства.

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В Детском центре Рошаля младенцу удалили огромную кисту лёгкого
19 мая 2025, 15:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля удалили ребёнку 15-сантиметровую кисту лёгкого. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В ДКЦ поступил восьмимесячный мальчик с кистозным образованием в лёгком, которое обнаружили во время воспалительного процесса на фоне ОРВИ. Киста размером 15 см занимала значительную часть верхней доли правого лёгкого. При этом новообразование сдавливало здоровую ткань, не давая лёгкому полноценно расти и развиваться. На операцию маленького пациента направили в отделение детской хирургии №2.
«У ребенка имелся не диагностированный ранее порок развития лёгкого – кистозная мальформация. Для патологии характерны такие осложнения, как рост кист и воспалительный процесс, что и произошло. Мы выполнили торакоскопическую операцию – без разреза аккуратно удалили кисту с поражённой частью верхней доли правого лёгкого», – рассказал заведующий отделением детской хирургии №2 Никита Степаненко.
Операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, он уже выписан домой.

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Елена Соколова из Балашихи представит Подмосковье на конкурсе «Невская Краса»
19 мая 2025, 15:04

Фото: vk.com/sokol.astro

Жительница Балашихи Елена Соколова представит Московскую область в финале Международного инклюзивного конкурса красоты и таланта «Невская Краса 2025». В нём участвуют женщины на инвалидных колясках, сообщили в пресс-службе организации «На коляске без барьеров».
Елене 33 года, она замужем, воспитывает четырёхлетнюю дочь. Имеет два высших образования лингвиста-переводчика, ведёт авторский блог, преподаёт английский язык.
«Соколова – ветеран военной службы. Живёт с диагнозом «рассеянный склероз», активно продвигает идеи инклюзии и планирует открыть благотворительный фонд для людей с РС. Лауреат региональных творческих премий. В финале «Невской Красы 2025» представит вокальный номер с участием дочери», – рассказали организаторы конкурса.
Конкурс «Невская Краса» проводится с 2016 года, а с 2018-го имеет международный статус. Это первый в России международный инклюзивный фестиваль-конкурс.

Как отмечают организаторы, проект способствует продвижению позитивного образа женщин с инвалидностью, развитию туризма и укреплению межрегиональных связей.

Юбилейный сезон состоится 9-14 июня в Санкт-Петербурге в период белых ночей. В нём участвуют 36 финалисток из 10 стран.

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Соревнования по мотокроссу в Серпухове собрали около 200 участников
19 мая 2025, 14:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Около 200 участников со всей России приняли участие в традиционных соревнованиях по мотокроссу и кантри-кроссу на Кубок «Красные Крылья». Они состоялись в деревне Васильевское, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Турнир проходит уже более 15 лет и в этом году посвящён 80-летию Великой Победы. Как отметили в администрации, масштаб мероприятия поражает: это отлично подготовленная трасса протяжённостью несколько километров, профессиональное судейство и удобные обзорные зоны для болельщиков.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

«Мощный мотоцикл с ревущим мотором – мечта каждого мальчишки. Помню, как сам в юности впервые сел на «Урал». Этот драйв и адреналин от управления мощной техникой до сих пор в памяти. Сегодня на трассе в Васильевском вновь ощутил те же эмоции», – сказал временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Шимко.
Организатором турнира выступила спортивная школа «Зубрёнок» при поддержке Минспорта Московской области.

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В реанимации Люберецкой больницы спасли пациента с полиорганной недостаточностью
19 мая 2025, 13:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой областной больницы спасли пациента с интоксикацией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила с стационар 31-летнего молодого человека в состоянии комы. У него было затруднено дыхание.
«Проведя пациенту компьютерную томографию головного мозга и грудной клетки, мы обнаружили двустороннюю пневмонию. Результаты анализов крови указывали на полиорганную недостаточность. Это сбой сразу нескольких систем в организме, когда отказывают такие жизненно важные органы как почки и печень. Причиной стало действие неустановленного токсического вещества», – пояснил заведующий отделением реанимации стационара №3 Люберецкой областной больницы Алексей Шориков.
Врачи перевели молодого человека на искусственную вентиляцию лёгких, и через сутки дыхательную деятельность удалось восстановить. Одновременно его подключили к аппарату искусственной почки и стали очищать организм от действия токсина. Кроме того, молодой человек получал курс антибиотиков.

Когда пациент пришёл в сознание, ему провели дополнительные обследования. По результатам рентгена брюшной полости стало ясно, что у мужчины на фоне длительной интоксикации произошел разрыв кишечника.
«Пациенту экстренно была выполнена операция. Хирурги удалили повреждённый участок тонкой кишки и наложили стому для выведения содержимого кишечника. После длительного лечения в реанимации больного перевели в отделение хирургии для восстановления», – рассказал Шориков.
Сейчас пациента уже выписали. Однако ему ещё предстоит операция по удалению калоприёмника.

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Образовательные заезды арт-кластера «Таврида» будут проводить в новом формате
19 мая 2025, 13:09

Фото: t.me/mimp_mo

В Крыму с июня по сентябрь будут проводиться занятия летних школ Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида». Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
«Это те самые образовательные заезды, но в новом формате. Мы пересмотрели программу прошлых лет и собрали для вас семидневные культурно-просветительские интенсивы. На них эксперты разных областей творческих индустрий делятся своими знаниями и опытом», – рассказали в пресс-службе.
4-10 июня состоится летняя школа, посвящённая 110-летию со дня рождения композитора Георгия Свиридова.

12-18 июня запланирована летняя школа к 90-летию со дня рождения театрального актёра и режиссёра Олега Табакова.

22-28 июня пройдёт летняя школа, посвящённая крымскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

3-9 июля организуют летнюю школу, посвящённую советскому юношескому писателю и военкору Аркадию Гайдару.

13-19 июля летняя школа будет посвящена отцу советской атомной энергетики Игорю Курчатову и 80-летию атомной отрасли.

24-31 июля состоится летняя школа «Репетиционная база фестиваля молодого искусства».

15-21 августа летнюю школу посвятят 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского.

6-12 сентября летняя школа будет посвящена 105-летию со дня рождения художника мультипликационного кино Леонида Шварцмана.

17-23 сентября планируется летняя школа, посвящённая перекрёстным годам культуры России и Китая.

Все подробности можно узнать на сайте.

Обучение будет для участников бесплатным. При проведении летней школы на территории арт-кластера «Таврида» также будут бесплатно предоставлять трансфер, питание и проживание.

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