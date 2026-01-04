На фестивале «День ВаленОка» приготовили более 200 литров каширской щербы

04 января 2026, 19:33

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Второй день фестиваля «День ВаленОка» завершился в Кашире. Он был посвящён гастрономии и его центральным событием стало приготовление в огромном котле особого рыбного супа — каширской щербы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.





Мероприятия «Рыбного дня» фестиваля проходили в исторической части города. Они включали ярмарку ремесленных изделий, показ исторических костюмов, интерактивные программы, конкурсы и мастер-классы, самым масштабным из которых стала готовка щербы.





«Каширскую щербу варили из речной рыбы по традиционной рецептуре, отличающейся от классической ухи. Гостям фестиваля представили особенности приготовления: последовательность закладки рыбы, принципы томления и минимальное использование приправ», — говорится в сообщении.