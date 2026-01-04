В Люберцах состоялся первый в новом году забег «5 вёрст»
Первый в наступившем году бесплатный забег «5 вёрст» состоялся в Наташинском парке в Люберцах в субботу, 3 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Забеги «5 вёрст» проводятся каждую неделю по субботам в Наташинском парке и Томилинском лесопарке.
«В первом забеге, организованном 18 волонтёрами, приняли 54 спортсмена. Женский зачёт возглавила Наталья Гнездилова, мужской — Алексей Домрачев. А один из участников установил личный рекорд», — говорится в сообщении.После забега участников угощали горячим чаем с полезными сладостями.
Для участия в забеге нужно зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, получить QR-код и прийти с ним на старт. Мероприятие начинается с разминки, а затем нужно преодолеть расстояние в пять километров в комфортном для себя темпе.