В Люберцах состоялся первый в новом году забег «5 вёрст»

04 января 2026, 18:37

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Первый в наступившем году бесплатный забег «5 вёрст» состоялся в Наташинском парке в Люберцах в субботу, 3 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Забеги «5 вёрст» проводятся каждую неделю по субботам в Наташинском парке и Томилинском лесопарке.





«В первом забеге, организованном 18 волонтёрами, приняли 54 спортсмена. Женский зачёт возглавила Наталья Гнездилова, мужской — Алексей Домрачев. А один из участников установил личный рекорд», — говорится в сообщении.