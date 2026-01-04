Волонтёры провели в Рошале акцию по раздаче мандаринов

04 января 2026, 19:12

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Новогоднюю акцию по раздаче мандаринов провели волонтёры муниципального округа Шатура в Рошале в воскресенье, 4 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Раздача фруктов, участие в которой приняли также Дед Мороз и Снегурочка, проходила на стадионе и в городском парке. Идея проводить такие мероприятия родилась у самих волонтёров, а в Комплексном молодёжном центре её поддержали.





«Перед Новым годом мы также проводили акцию «Праздник в каждый двор». Устраивали праздники для детей и раздавали мандарины. Нам важно дарить людям ощущение праздника», — отметил директор Комплексного молодёжного центра Александр Гуреев.