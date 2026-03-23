На фестивале «Калейдоскоп» в Дубне представили пять спектаклей
Пять спектаклей представили на суд жюри и зрителей участники восьмого открытого городского фестиваля театральных коллективов «Калейдоскоп» в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Свои постановки показали театр-студия «Экополис», детский музыкальный театр «Чародей» и детский музыкальный театр «Зелёная карета». Все роли исполняли ученики местных школ.
«В жюри вошли хореограф, руководитель коллектива «Фантазия» Сергей Денисов, преподаватель вокала Ольга Щербакова, а председателем была режиссёр Яна Арзамасцева», — говорится в сообщении.По итогам фестиваля награды получили все спектакли: «Мэри Поппинс», «Золушка» и «Мушкетеры» от «Зелёной кареты», «Сганарель» от «Экополиса» и «Один дома» от «Чародея».