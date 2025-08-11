На фестивале «Летние звёзды» в Павловском Посаде выступил театр «Калейдоскоп»
В Доме-музее Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде зрителям представили спектакли драматического театра «Калейдоскоп». Их показали в рамках театрального фестиваля «Летние звёзды», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Актёры продемонстрировали яркие отрывки из поэмы Михаила Лермонтова «Тамбовская казначейша» и поэмы Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», что позволило зрителям заглянуть в мир русской классической поэзии. Фестиваль «Летние звёзды» – настоящий праздник для любителей театра, объединяющий зрителей разных возрастов», – говорится в сообщении.II Театральный фестиваль «Летние звезды» проходит в Павлово-Посадском городском округе с 17 мая по 30 августа по выходным. Жители и гости округа могут увидеть культурные работы творческих организаций, студий и мастерских разных направленностей из разных городов Московской области.
Анонсы мероприятий можно найти на сайтах Дома-музея Вячеслава Тихонова, а также администрации Павлово-Посадского городского округа.