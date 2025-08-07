Замглавы Павлово-Посадского округа Ефанов обсудил актуальные вопросы с жителями

07 августа 2025, 15:00

Видео: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Обход нескольких локаций в Павловском Посаде провёл первый заместитель главы городского округа Филипп Ефанов, в ходе мероприятия он побеседовал с жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Главными темами обсуждения стало благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство. В частности, на Совхозной улице жители сообщили о необходимости прочистить водоотводную канаву. Эту работу проведут до конца недели.



На улице Фрунзе жильцы домов №32 и №34 спросили о капремонте фасадов и крыш, а представители дома №61 попросили решить вопрос с протечкой кровли, покраской лавочек и элементов на детской площадке, а также установкой ограждения у палисадника рядом с подъездом.





«Работы по устранению локальных протечек, ремонт межпанельных швов управляющая организация проведёт до 20-го августа. Окраску лавочек и игровых элементов сотрудники МБУ «Благоустройство» выполнят в течении недели. Вопросы по капремонту возьмём на контроль: скорректируем сроки проведения работ», — сказал Филипп Ефанов.