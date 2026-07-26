На фестивале «Мама Ольга» в Серпухове создали семейную зону с мастер-классами

26 июля 2026, 17:46

Фото: Валерий Гореловский

В Серпухове на берегу Оки прошел третий, завершающий день гастрономического фестиваля «Мама Ольга». Организаторы создали отдельную семейную локацию для мастер-классов, сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».







В творческом шатре для гостей проводили занятия по созданию павлина-кулачника — символа Серпухова, — набойке и мезенской росписи на дощечках. Рядом собирали нарядные кормушки для птиц и плели венки из цветов и трав. Дети и взрослые забирали готовые поделки домой на память.



Главной площадкой фестиваля стала фермерская ярмарка, где свои товары представили более 150 производителей. Гости могли приобрести свежие молочные продукты, ремесленные сыры, мясные деликатесы, мед, выпечку, сладости, авторские соусы, а также изделия народных промыслов и ручной работы.



Организаторы отметили, что на серпуховском берегу Оки создавали не просто фестиваль, а новую традицию летнего отдыха в Подмосковье. Главной задачей было объединить людей вокруг качественных фермерских продуктов, семейных ценностей и культуры осознанного потребления.