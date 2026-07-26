Серпуховский полумарафон «Золотой павлин» собрал более 1400 участников

26 июля 2026, 16:40

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Серпухове в парке имени Олега Степанова 25 июля состоялся заключительный старт бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» – полумарафон «Золотой павлин». Об этом сообщила пресс-служба областного Минспорта.







На старт вышли более 1400 человек, которые преодолели дистанции три, пять, десять и 21,1 километра. Юные спортсмены от четырех до одиннадцати лет соревновались на пятисотметровой трассе. Участников на открытии состязания приветствовал боксер Федор Чудинов, пожелав им «легких ног» и побед без травм.



В рамках мероприятия отметили супербегунов – постоянных участников, которые выходили на старт минимум трех забегов сезона. Всего в сезоне наградят 178 таких спортсменов.



Серпуховский полумарафон стал четвертым и заключительным стартом бегового сезона 2026 года. Ранее прошли забеги в Одинцове, Дубне и Коломне. Проект «Суперлига Подмосковья» реализуется с весны 2022 года. Помимо бега и ходьбы, участникам доступны лыжи, плавание, велоспорт и лыжероллеры.