Стена памяти появилась на фасаде музея Протвино

26 июля 2026, 16:51

Фото: Администрация Серпухов г.о.

На фасаде Историко-краеведческого музея Протвино появилась новая монументальная композиция. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.







Ее автор — почетный академик Российской академии художеств, член Союза художников Инесса Помелова. Ее проект победил в конкурсе среди мастеров округа и теперь встречает посетителей возле входа.



Стену памяти создавали совместными усилиями. Над ней трудились представители администрации, музейно-выставочного центра, территориального отдела Протвино, управляющей компании «ЮГ», культурно-досугового центра «Протон» и художественной школы.



На открытии композиции выступили депутат окружного Совета Владимир Бармин, начальник управления культуры Елена Котова и директор Музейно-выставочного центра Валентина Мантуло. Они отметили важность таких проектов для сохранения исторической памяти.



Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева подчеркнула, что подобные негромкие, но нужные проекты остаются с людьми надолго. Она поблагодарила всех, кто участвовал в создании композиции.