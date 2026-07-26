Набережная реки Уча в Ивантеевке откроется к 1 сентября

26 июля 2026, 12:40

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Ивантеевке завершается благоустройство набережной реки Уча. Общая площадь объекта составляет 4,8 гектара, сообщила пресс-службе министерства благоустройства Московской области.







В рамках проекта на территории укладывают пешеходные дорожки, устанавливают современное освещение, системы видеонаблюдения и оповещения, а также обустраивают сети водоснабжения и водоотведения.



Для отдыха горожан здесь появятся садово-парковое оборудование, детские и спортивные площадки, зона для выгула собак, павильоны, информационные стенды и питьевые фонтаны. Также предусмотрены монтаж настилов и озеленение.



Сейчас на объекте ведутся планировка участка, разработка грунта, укладка подстилающих и выравнивающих слоев, устройство финишных покрытий. Параллельно на набережной монтируют инженерное оборудование и металлокаркасы, а также высаживают зеленые насаждения.



Завершить все работы планируют до конца августа этого года.