В Балашихе началась кампания по вакцинации от гриппа для детей и взрослых

14 сентября 2026, 20:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Балашихе стартовала прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В этом году планировать вакцинировать более 207 000 жителей городского округа старше 18 лет, а также свыше 79 500 детей и подростков. Масштабная вакцинация необходима для формирования коллективного иммунитета и предотвращения эпидемии в осенне-зимний период.

«В поликлиники города уже поступила вакцина для взрослых «ФЛЮ-М». Для детей применяют современную четырёхвалентную вакцину «Ультрикс квадри». Препарат обеспечивает защиту от двух актуальных штаммов вируса гриппа А и двух штаммов гриппа В. Чтобы у горожан сформировался устойчивый иммунитет в осенне-зимний период, прививаться от гриппа можно уже сейчас в поликлинике по месту прикрепления», – сказала врач-эпидемиолог Алина Алиева.