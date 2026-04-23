На фестивале «Молодёжная волна» в Волоколамске представили более 30 номеров

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Ежегодный фестиваль «Молодёжная волна» состоялся в Центре культуры и творчества «Родники» в Волоколамске в среду, 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В программу фестиваля вошли более 30 номеров в разных жанрах — от вокальных и хореографических выступлений до декламации стихов.





«Собравшихся поприветствовала замглавы Волоколамского муниципального округа Елена Филатова. Она отметила, что такие мероприятия помогают развивать творческий потенциал молодого поколения», — говорится в сообщении.