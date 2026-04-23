На фестивале «Молодёжная волна» в Волоколамске представили более 30 номеров
Ежегодный фестиваль «Молодёжная волна» состоялся в Центре культуры и творчества «Родники» в Волоколамске в среду, 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу фестиваля вошли более 30 номеров в разных жанрах — от вокальных и хореографических выступлений до декламации стихов.
«Собравшихся поприветствовала замглавы Волоколамского муниципального округа Елена Филатова. Она отметила, что такие мероприятия помогают развивать творческий потенциал молодого поколения», — говорится в сообщении.Свои таланты на сцене фестиваля продемонстрировали как новички, так и более опытные артисты. А в фойе развернули выставку картин, написанных молодыми художниками. Мероприятие позволило ребятам обменяться творческими идеями и зарядиться вдохновением.