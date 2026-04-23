В Егорьевске подготовили выставку необычной керамики
Выставка «Эклектика в керамике» откроется 3 мая Егорьевском историко-художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Посетители увидят работы художника-керамиста, выпускника колледжа Гжельского государственного университета Александра Гапонько.
«В экспозицию вошли около 40 работ, в каждой из которых сочетаются разные техники: лепка, гончарный круг, рельефы. Художник также создаёт майолику, фарфор, использует красную глину и восстановительный обжиг, а в декорировании использует глазури, лощение, поливы, роспись и кобальт», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 20 августа. Возрастных ограничений для посетителей нет.
Адрес музея: город Егорьевск, Советская улица, дом №73/20.