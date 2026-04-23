На Live Арене в Одинцове устроят шоу в честь закрытия Школьной лиги

23 апреля 2026, 12:34

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Церемония закрытия Школьной лиги и награждение победителей состоится на в Live Арене в Одинцове 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.





Сначала на площадке проведут финальные игры по баскетболу 3х3 среди юношей и девушек, а затем победителям вручат награды, назовут лучших игроков сезона, а самому спортивному округу передадут кубок Лиги. Этот почётный приз традиционно получает муниципалитет, набравший больше всего баллов по итогам сезона.





«Гостей и участников церемонии ждёт яркое шоу, хедлайнером которого станет Клава Кока. На сцене выступят также Poli, Gazan и Анна Волкова», — говорится в сообщении.