На фестивале «Мормышка» в Подольске поймали более 17 килограммов рыбы

12 января 2026, 11:20

В подольском микрорайоне Климовск на реке Петрица провели II зимний фестиваль по подлёдной ловле «Мормышка 2026». Его участники поймали более 17 килограммов рыбы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Несмотря на снежную и морозную погоду, на старт вышли 15 членов Климовского рыболовного клуба.Ловить можно было на одну удочку с одним крючком или одной мормышкой на огороженном участке. Клевал в основном окунь, но была и плотва. Абсолютным чемпионом сталс уловом весом в пять килограммов. Серебро завоевалс результатом два илограмма 540 граммов. Третье место занял, поймавший килограмм и 640 граммов окуней.