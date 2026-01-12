На фестивале «Мормышка» в Подольске поймали более 17 килограммов рыбы
В подольском микрорайоне Климовск на реке Петрица провели II зимний фестиваль по подлёдной ловле «Мормышка 2026». Его участники поймали более 17 килограммов рыбы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Несмотря на снежную и морозную погоду, на старт вышли 15 членов Климовского рыболовного клуба.
Ловить можно было на одну удочку с одним крючком или одной мормышкой на огороженном участке. Клевал в основном окунь, но была и плотва. Абсолютным чемпионом стал Андрей Малыхин с уловом весом в пять килограммов. Серебро завоевал Александр Волков с результатом два илограмма 540 граммов. Третье место занял Александр Реутов, поймавший килограмм и 640 граммов окуней.
Победителей наградили кубками и медалями. Состязания по подводной ловле планируют также провести в феврале и марте.