Турнир в Подольске собрал около 50 юных волейболистов
В Подольске состоялся турнир по волейболу, организованный в рамках «Декады спорта». Соревнования прошли в спортзале «Бодрость» на базе СШОР «Пахра», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В состязаниях участвовали четыре команды юношей и девушек 2013 года рождения – всего около 50 человек. Свои сборные представили Подольск, Чехов, Ступино и Ногинск.
«Уже четыре года я занимаюсь волейболом в секции при школе. К этому турниру готовился особенно тщательно. На тренировках отрабатывали комбинации, работали над приёмами и подачей», – поделился один из участников Константин Вершинин из Подольска.Победителям вручили кубки, медали и грамоты.