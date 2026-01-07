Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Подольске
В Подольске мужчина погиб в результате взрыва гранаты, которую он привел в действие возле своего дома. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел на Юбилейной улице, когда он пытался поговорить со своей женой. После взрыва полицейские оцепили место происшествия. На данный момент правоохранители обнаружили еще одну гранату. Ситуация вызывает шок и опасения среди местных жителей, которые стали свидетелями трагедии.
Ранее стало известно, что в многоэтажном доме на улице 9 Января в Воронеже произошел пожар, унесший жизнь мужчины и оставивший троих детей с травмами.
До этого поезд по маршруту Санкт‑Петербург — Брест сделал остановку из‑за технических неполадок и прибудет в пункт назначения с опозданием.
Читайте также: