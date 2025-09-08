В «Крокус Экспо» пройдет международная выставка технологий водоснабжения
Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
С 9 по 11 сентября в «Крокус Экспо» состоится 19-я Международная выставка оборудования и технологий для водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и инженерных систем, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Ежегодно выставка собирает лидеров сферы водоснабжения и водоотведения. В этом году на одной площадке будут представлены решения 72 регионов России и 12 стран мира. В работе пленарных сессий традиционно примут участие наши отраслевые специалисты, представители Мособлводоканала и эксперты Научно-технического совета», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.