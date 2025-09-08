Достижения.рф

В «Крокус Экспо» пройдет международная выставка технологий водоснабжения

Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С 9 по 11 сентября в «Крокус Экспо» состоится 19-я Международная выставка оборудования и технологий для водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и инженерных систем, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Посетители смогут увидеть новейшие разработки в области очистных сооружений, опреснения, утилизации осадков, оборотного водоснабжения, насосного оборудования и автоматизации.

«Ежегодно выставка собирает лидеров сферы водоснабжения и водоотведения. В этом году на одной площадке будут представлены решения 72 регионов России и 12 стран мира. В работе пленарных сессий традиционно примут участие наши отраслевые специалисты, представители Мособлводоканала и эксперты Научно-технического совета», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Деловая программа выставки включает круглые столы о перспективах водоканалов, презентации инновационных решений, мастер-классы, церемонии награждения специалистов и студентов, а также сессии по повышению квалификации для управленцев и профильных специалистов.

Подробности доступны на официальном сайте мероприятия.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0