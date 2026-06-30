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На строительстве корпуса лицея в Ликино-Дулёве завершили устройство котлована

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус лицея, рассчитанный на 550 учеников, строят на улице Степана Морозкина в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.



Строительство ведётся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«В настоящее время на объекте закончили устройство котлована. Проводятся монолитные работы. Сейчас они выполнены на десять процентов», — говорится в сообщении.
Корпус будет трёхэтажным. Его общая площадь составит более шести с половиной тысяч квадратных метров. Там разместят блок младшей школы на 400 мест, классы для средней и старшей школы на 150 мест, а также столовую и спортзал. С основным зданием пристройку соединит переход на уровне второго этажа.

Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.
Лев Каштанов

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