На фестивале «Рябинушка» в Коломне наградят выдающиеся семьи Подмосковья

01 июля 2026, 21:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Организаторы III семейного фестиваля «Рябинушка» опубликовали программу мероприятия. Фестиваль будет приурочен ко Дню семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Мероприятие проведут 3 и 4 июля на Соборной площади Коломенского кремля. На нём по традиции будут чествовать выдающиеся семьи Подмосковья. В центре внимания в этом году окажутся семейные пары, прожившие в браке 60-65 лет. Наград также удостоены трудовые династии – семьи, где любовь к профессии передаётся из поколения в поколение.

«Посетителей ждёт насыщенная программа. На многочисленных мастер-классах можно будет научиться плетению кос и венков, лоскутному шитью, изготовлению текстильных бус и кокошников, значка с символикой фестиваля, богородской игрушки и сувенира «Конь-огонь». Для мальчиков пройдёт специальный мастер-класс по изготовлению деревянных мечей», – рассказали в министерстве.