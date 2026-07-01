Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове»

01 июля 2026, 20:27

оригинал Фото: музей-заповедник «Усадьба «Мураново»

В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» в городском округе Пушкинский 11 и 12 июля состоится ежегодный фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове». Программа развернётся на двух площадках – на живописном Барском лугу и в историческом усадебном парке, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Гости полностью погрузятся в народную культуру. Их ждут ярмарка ремесленных изделий, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, катание на лошадях и главное событие – покос травы.



Фото: музей-заповедник «Усадьба «Мураново»

Программа начнется с путешествия по историческому маршруту XIX века от станции Ашукинской. По пути следования научный сотрудник музея-заповедника Лариса Дёмина расскажет об истории местных названий и о «великом муравьином царстве». Гости насладятся красотой природы и видом на усадьбу с мурановских холмов.

«На Барском лугу состоятся торжественное открытие фестиваля, освящение луга. Будет дан старт покосу травы. Участники фестиваля предложат семейную игровую программу и другие активности. В усадебном парке научный сотрудник музея Владимир Пацюков расскажет об истории мурановских семейств. Затем гостей будут развлекать народными играми и водить хоровод с ансамблем «Веснянка». Для детей подготовили отдельную интерактивную программу со сказочными персонажами», – рассказали в пресс-службе.