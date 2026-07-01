На гастрономическом фестивале в Луховицах сварят 170 литров царской ухи
В посёлке Белоомут муниципального округа Луховицы 18 июля состоится XIII межрегиональный гастрономический фестиваль «Царская уха». Он пройдёт на левом берегу реки Оки, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие по традиции собирает жителей и гостей Подмосковья, объединяя гастрономические традиции, культурную программу и семейный отдых.
«Главным событием станет приготовление ухи по-царски в казане объёмом 170 литров. В гастрономической программе примут участие представители «Международного альянса кулинаров». Они проведут мастер-классы и представят традиционную «Белоомутскую кулинариаду». Гости смогут не только наблюдать за приготовлением, но и попробовать готовое блюдо», – отметили в министерстве.
Помимо этого, в программе – выступления творческих коллективов и кавер-групп, конкурсы, мастер-классы и шоу. В течение дня будут работать тематические площадки и интерактивные зоны для детей и взрослых. Для посетителей организуют фуд-корт, торговые ряды и зоны отдыха.
Площадка будет работать с 10 до до 23 часов, а торжественное открытие фестиваля начнётся в полдень. Вход свободный, возрастных ограничений нет.