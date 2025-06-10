На фестивале «Троицкий пирог» в Ступине провели конкурс бус
Седьмой фестиваль народного творчества «Троицкий пирог» состоялся в селе Лужники городского округа Ступино. Для гостей подготовили различные развлечения, а также организовали конкурс «Бусы на все вкусы». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участники конкурса продемонстрировали творческие работы, выполненные с использованием разнообразных материалов и техник. По решению жюри, первое место занял коллектив Большеалексеевского дома культуры, второе — Алфимовский дом культуры, а замкнул тройку лидеров Жилёвский ДК», — говорится в сообщенииНа фестивале работала ярмарка ремёсел, где все желающие могли приобрести сувениры, выполненные мастерами декоративно-прикладного творчества, а также попробовать разные пироги и караваи. А в концертной программе приняли участие профессиональные артисты, включая оркестр русских народных инструментов «Мелодии России».
Фестиваль «Троицкий пирог» был организован в рамках проекта «Лето в Подмосковье» и объединил всех жителей южной части региона.