На фестивале «Троицкий пирог» в Ступине провели конкурс бус

10 июня 2025, 11:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Седьмой фестиваль народного творчества «Троицкий пирог» состоялся в селе Лужники городского округа Ступино. Для гостей подготовили различные развлечения, а также организовали конкурс «Бусы на все вкусы». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Участники конкурса продемонстрировали творческие работы, выполненные с использованием разнообразных материалов и техник. По решению жюри, первое место занял коллектив Большеалексеевского дома культуры, второе — Алфимовский дом культуры, а замкнул тройку лидеров Жилёвский ДК», — говорится в сообщении