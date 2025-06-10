Акинфеев и Нагорный проведут в Москве массовую зарядку с Движением первых
«Зарядку с Первыми» проведут на ВЭБ Арене в Москве легендарный футболист Игорь Акинфеев и российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный. Мероприятие состоится 21 июня, сообщает пресс-служба Движения первых.
«Принять участие в массовой зарядке приглашаются школьники и студенты колледжей из Москвы и Московской области в возрасте от 14 до 25 лет включительно. Запланированное число участников составляет около тысячи человек», — говорится в сообщении.Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на официальном сайте Движения первых, согласиться на обработку персональных данных и подать заявку на странице «Зарядки с Первыми» в разделе «Проекты и мероприятия».
Регистрация открыта до 20 июня.