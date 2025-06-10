Социальный бизнес Подмосковья приглашают на форум «Территория Ритма»
IX международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма» будет проходить с 4 по 7 сентября в Нижегородской области. К участию приглашаются люди, заинтересованные в социальных предпринимательских проектах. Об этом сообщает нижегородская общественная организация инвалидов «Ковчег».
«Мы ждём на форуме тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса, а также тех, кто хочет быть полезными своей стране. Первые станут лидерами проектов, а вторые – членами их команд. Мы бесплатно поможем им построить свой «добрый бизнес», разработать социальный проект войти в когорту лидеров социальных изменений России», — говорится в сообщении.В рамках форума запланированы выступления авторитетных спикеров, предпринимателей, бизнес-тренеров и др., а также мастер-классы.
Участниками форума могут стать россияне и граждане стран СНГ в возрасте от 18 лет, заинтересованные в социальном предпринимательстве. Кроме того, приглашаются инклюзивные семьи и пары, где один из супругов является участником СВО.
Для участия в форму нужно подать онлайн-заявку, приём открыт до 25 июля. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте проекта.