Социальный бизнес Подмосковья приглашают на форум «Территория Ритма»

10 июня 2025, 10:04

Фото: istockphoto.com/Nicolas Micolani

IX международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма» будет проходить с 4 по 7 сентября в Нижегородской области. К участию приглашаются люди, заинтересованные в социальных предпринимательских проектах. Об этом сообщает нижегородская общественная организация инвалидов «Ковчег».







«Мы ждём на форуме тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса, а также тех, кто хочет быть полезными своей стране. Первые станут лидерами проектов, а вторые – членами их команд. Мы бесплатно поможем им построить свой «добрый бизнес», разработать социальный проект войти в когорту лидеров социальных изменений России», — говорится в сообщении.