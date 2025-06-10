В Подмосковье состоится автопробег, посвящённый Дню памяти и скорби
Автопробег, посвящённый Дню памяти и скорби, проведут в Московской области 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба Совета ветеранов администрации губернатора региона и Мособлдумы.
«В маршрут однодневного автопробега войдёт посещение мемориала воинам Великой Отечественной войны в Яхроме, встреча с детьми в оздоровительном лагере «Левково» и беседа на тему «Четвёртое поколение о войне и мире», посещение памятника Героям битвы под Москвой на Пермиловских высотах в Дмитровском округе, а также посещение Вечного огня в городе Дмитров. У мемориалов будут проводиться митинги и церемония возложения цветов», — говорится в сообщении.Участие в автопробеге примут до десяти автомобилей. Старт мероприятию будет дан на Ярославском шоссе в двух километрах от МКАД.