На фестивале «Царская уха» в Луховицах приготовят суп в 170-литровом казане
XIII межрегиональный фестиваль «Царская уха» проведут на левом берегу реки Оки в посёлке Белоомут округа Луховицы в субботу, 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Главным событием фестиваля станет приготовление ухи по-царски в казане объемом 170 литров.
«Готовкой займётся команда профессиональных шеф-поваров из Международного альянса кулинаров. Зрители станут свидетелями каждого из этапов — от закладки ингредиентов до нанесения финальных штрихов, а потом смогут продегустировать получившийся суп», — говорится в сообщении.В программе также выступления членов историко-патриотического клуба «Белый кречет», концерты, мастер-классы, выставки, интерактивные программы для детей и многое другое.
Фестиваль начнётся в десять утра. Вход свободный. Возрастных ограничений нет.