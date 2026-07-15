Подмосковные полицейские собаки прошли профилактический ветеринарный осмотр
Полицейские служебные собаки из Талдома прошли комплексную диспансеризацию. Состояние животных оценили специалисты Талдомской ветеринарной станции, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Врачи проверили работу сердца и дыхательной системы, состояние кожи, слизистых и лимфоузлов животных. Также собаки сдали лабораторные анализы крови и мочи, а некоторым из них по необходимости провели дополнительные исследования – УЗИ, рентген и ЭКГ.
«После обследования специалисты обработали животных от внешних паразитов, провели вакцинацию против бешенства и других заболеваний. Серьёзных проблем со здоровьем у пациентов не выявили. Все они находятся в хорошем состоянии и готовы продолжать службу», – рассказали в ведомстве.Ветеринары Московской области напомнили, что диспансеризацию служебных собак необходимо проводить не реже раза в год. Это поможет своевременно выявлять заболевания и поддерживать животных в хорошей форме.
Такие же правила профилактики применимы и к домашним питомцам. Здоровых взрослых собак и кошек рекомендуют показывать ветеринарному врачу минимум раз в год, даже если животное чувствует себя хорошо.
Во время осмотра специалист оценит общее состояние питомца, проверит зубы, кожу, уши, вес и при необходимости назначить дополнительные исследования. Для щенков, котят, пожилых животных и питомцев с хроническими заболеваниями график посещений определяется индивидуально.