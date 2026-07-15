Подмосковные полицейские собаки прошли профилактический ветеринарный осмотр

15 июля 2026, 15:16

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Полицейские служебные собаки из Талдома прошли комплексную диспансеризацию. Состояние животных оценили специалисты Талдомской ветеринарной станции, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Врачи проверили работу сердца и дыхательной системы, состояние кожи, слизистых и лимфоузлов животных. Также собаки сдали лабораторные анализы крови и мочи, а некоторым из них по необходимости провели дополнительные исследования – УЗИ, рентген и ЭКГ.

«После обследования специалисты обработали животных от внешних паразитов, провели вакцинацию против бешенства и других заболеваний. Серьёзных проблем со здоровьем у пациентов не выявили. Все они находятся в хорошем состоянии и готовы продолжать службу», – рассказали в ведомстве.