На фестивале «Цитрус» в Пушкине провели мастер-классы и беспроигрышную лотерею

08 июня 2026, 17:39

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Фестиваль «Цитрус» состоялся в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино в субботу, 6 июня. Для гостей подготовили более 60 активностей и развлекательных локаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие проходило уже в третий раз. Его организовала общественная организация «Творческие многодетные семьи Пушкинского». В этом году фестиваль открыла замглавы округа Елена Панькив.





«В программу праздника вошли творческие мастер-классы, спортивные состязания, квиз и беспроигрышная лотерея», — говорится в сообщении.