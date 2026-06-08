Ямочный ремонт в Пушкинском округе выполнили на 94%
Масштабный ремонт дорожной сети запланирован в Пушкинском городском округе. Он включает комплексные работы на 11 муниципальных дорогах и ликвидацию ям. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ямочный ремонт проводится высокими темпами и уже близится к завершению.
«На сегодняшний день выполнено 94% от общего объема работ по ликвидации дефектов покрытия. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.Кроме того, завершился ремонт на трёх участках муниципальных дорог — на Акуловском шоссе и Учинской улице в Пушкине и на проспекте Маяковского в Ивантеевке.
В планы Пушкинского округа на этот год входит также благоустройство 14 дворов и 26 пешеходных тропинок и установка 17 новых детских площадок.