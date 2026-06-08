Ямочный ремонт в Пушкинском округе выполнили на 94%

08 июня 2026, 17:38

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Масштабный ремонт дорожной сети запланирован в Пушкинском городском округе. Он включает комплексные работы на 11 муниципальных дорогах и ликвидацию ям. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ямочный ремонт проводится высокими темпами и уже близится к завершению.





«На сегодняшний день выполнено 94% от общего объема работ по ликвидации дефектов покрытия. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.